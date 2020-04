Ginnastica artistica. La Millennium di Ispica si allena su Zoom

L’emergenza Coronavirus non ha fermato la Millennium Ispica che sin da subito si è attivata con lezioni di ginnastica artistica online. Tramite il canale Zoom, le ginnaste del Tecnico Patrizia Lorefice continuano ad allenarsi nonostante l’obbligo di stare a casa. Con tutti i campionati rinviati a data da destinarsi, l’associazione ispicese non si è persa d’animo ed ha pensato di attuare questa strategia con un programma di allenamenti per le ginnaste agoniste da svolgere in casa in sicurezza per mantenersi in forma e farsi trovare pronti al momento della ripresa delle attività. “Un impegno quotidiano – dichiara il Tecnico Patrizia Lorefice – per far fronte, oltre all’ improvvisa mancanza di obiettivi a breve termine per le squadre agonistiche, anche alla necessità di mantenere un adeguato stato di forma in previsione di un prossimo rientro in pedana”. Nel corso degli allenamenti, per stimolare le ginnaste a fare sempre di più, sono intervenuti, a sorpresa, vari tecnici: Maurizio Ferullo da Catania, Matteo Bonfiglio da Roma, Sergio Luconi da San Marino e Roberta Bisazza da Ragusa. Per controllare le condizioni fisiche delle ginnaste è intervenuto invece il DTR Gina Berescu. La Millennium ha anche guardato all’aspetto socializzante, fondamentale in questo periodo forzato di permanenza a casa: “le nostre lezioni – commenta Patrizia Lorefice – sono un luogo d’incontro virtuale tra le ginnaste che prima dell’emergenza trascorrevano tantissime ore insieme in palestra”. Consapevole di quanto lo staff tecnico costituisca per le ginnaste una sorta di seconda famiglia, la Millennium ha cercato di supplire a questa lontananza forzata attraverso diverse iniziative tra le quali divertentissime sfide on line tra ginnaste e genitori. Insomma tantissime iniziative per fornire loro motivazione e materiale ed impegnarle in queste lunghe giornate casalinghe. In un momento non facile anche per lo sport, la Millennium ha avuto modo di confrontarsi con tutti i tecnici siciliani prendendo parte all’incontro online promosso dal Comitato regionale FGI al quale hanno preso parte anche il Presidente Aurelio Bonfiglio e il Consigliere nazionale FGI, Franco Musso manifestando la loro vicinanza a tutte le società sportive.