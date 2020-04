Incidente stamattina poco prima delle 8 al km. 14 circa della sp 13 Beddio Tresauro Piombo che da Ragusa conduce alla Sp 20. In un tratto curvilineo il conducente di un autocarro ha perduto il controllo del veicolo finendo nella sottostante scarpata. Tutto il carico (piantine in vaso) è finito sulla carreggiata. Sul posto la Polizia Provinciale e i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al transito. Il conducente è stato trasportato in ospedale