410 i tamponi esaminati in provincia d Ragusa nel fine settimana

Oltre 410 sono stati i tamponi esaminati nel fine settimana dal Laboratorio di Ragusa e dai laboratori accreditati di Catania e Palermo. Fortunatamente, solo 5 i casi positivi riscontrati e per i quali sono in corso tutte le verifiche e i controlli necessari.

Nella serata di ieri, invece, un caso di positività, proveniente da una casa di risposo di Vittoria, come già detto in altro servizio, al Pronto Soccorso di Ragusa, che ha fatto partire controlli accurati in alcune case per anziani di Vittoria. Una donna proveniente da quella struttura, giunta a Ragusa per sintomi non riconducibili al Covid-19, è stata riscontrata positiva e, immediatamente, ricoverata al “Maggiore” di Modica. Sono stati informati tutti gli interessati e le Autorità comunali. Già nella mattinata odienra, tutti gli ospiti e gli operatori della suddetta casa di riposo sono stati sottoposti a tampone.

È massima l’attenzione finora rivolta, soprattutto dai Comuni, per evitare l’accesso alle case di riposo, che rappresentano i punti di maggiore fragilità del territorio. Anche il controllo sanitario non deve venir meno perché, altrimenti, oltre a mettere in pericolo la vita degli anziani, il rischio è quello di innescare la miccia che può far gravare sul sistema sanitario una enorme quantità di ricoverati.

Si attendono in giornata i tamponi degli altri 49 ospiti di Pozzallo.