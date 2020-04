Cento Passi per Modica denuncia disagi per i cittadini

Le linee telefoniche del Comune di Modica non funzionano, il numero della protezione civile squilla ma a vuoto, solo la linea della sezione comunale di Frigintini funziona perfettamente. La denuncia è di Cento Passi per Modica che ha raccolto le lamentele dei cittadini.

“In molti lamentano la difficoltà di mettersi in contatto telefonico con l’Ente, già da diversi giorni – dice il portavoce locale, Antonio Ruta – . Nelle scorse ore, poi, si è sparsa la voce che i buoni spesa sarebbero terminati. Tale circostanza potrebbe far sorgere in qualcuno il dubbio di un legame con il mancato funzionamento delle linee comunali”.

Il comitato cittadino di Cento Passi chiede che l’amministrazione faccia chiarezza sulle ragioni del mancato funzionamento delle linee telefoniche comunali, sui tempi di risoluzione del problema e sulla persistenza dei fondi per i buoni spesa e le modalità con le quali, in alternativa alla richiesta telefonica, detti buoni possono essere richiesti.