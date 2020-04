4 Maggio. Riaperture imminenti

Riaperture imminenti, ma come si ripartirà il 4 maggio? Di certo questa data non sarà un “rompete le righe” bensì una prudente e controllata ripartenza che coinvolgerà anche la circolazione e le attività sportive dei cittadini. Si lavora ad un piano che consenta la rimessa in moto della maggior parte delle attività produttive. Le prime a partire, anticipando di una settimana, dovrebbero essere le filiere del made in Italy, dalla moda all’agroalimentare, dalla nautica ai mobili, dalla ceramica all’industria automobilistica. Senza dimenticare l’edilizia con le grandi opere pubbliche che dovrebbero avere semaforo verde già dal 27 Aprile. Il tutto nel severo rispetto delle norme sanitarie. Dal 4 maggio dovrebbero riaprire negozi, parrucchieri e centri estetici attenendosi a rigidissimi protocolli sanitari che prevedono distanziamento sociale, adozione dei dispositivi di protezione e sanificazione degli ambienti. Bar e ristoranti dovranno far rispettare la distanza di almeno un metro tra i clienti al banco e almeno due metri tra i tavolini. Per tutelare le fasce più deboli, il Governo pensa a regole diverse per la circolazione di anziani e ragazzi così da evitare che possa risalire l’indice di contagio e il crearsi di nuovi focolai.