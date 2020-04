Star della musica con Lady Gaga contro il virus

1000 case e giardini trasformati in un grande ed unico palcoscenico con un pubblico d’eccezione :il mondo intero. “One world together home”, l’evento musicale organizzato da Lady Gaga e trasmesso in diretta streaming per sostenere le forze in prima linea nella lotta a Covid-19, è già storia. Un concerto memorabile a cui hanno partecipato centinaia di leggende del panorama musicale pop, rock. Uno dopo l’altro hanno cantato la loro musica senza applausi, senza folle né cori da stadio. Lady Gaga, artista fortemente legata all’Italia, ha precisato come queste due ore di musica siano state assolutamente gratuite per una manifestazione di assoluta umanità, gratitudine e riconoscenza. Tanti gli artisti che instancabilmente si sono esibiti: da Andrea Bocelli a Elton John, da Annie Lennox a Zucchero e ancora I Rolling Stones, Jennifer Lopez, Celine Dion. Una carrellata di pezzi unici. Ancora una volta la musica ci ha raccontato con grande coraggio il mondo di oggi: un grande messaggio di unità e speranza che arriva più forte anche grazie a questi artisti e senza paura.