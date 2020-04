Oggi a FreeMusic su RTM, le regine della Dance anni ’90

Anche oggi pomeriggio sulle frequenze di RTM, due momenti da non perdere con altrettante interviste all’interno di Free Music con Luca Basile insieme a Simona Napolitano dalle 18 alle 20. Ospiti telefonici un giovane artista talentuoso, Morrywood, che presenterà il suo nuovo progetto musicale, e a seguire due artiste che si sono contraddistinte nella musica Dance soprattutto negli anni ’90 ma che oggi sono tornate con nuovi successi tutti da ballare, stiamo parlando di Nahalie Aarts, voce dei Soundlovers e Kim Lukas, che nel 1997 dominò le classifiche in particolar modo con “All I really want”.