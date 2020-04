Dalla prossima settimana anche gli studenti universitari iscritti in uno degli atenei siciliani potranno usufruire del bonus previsto inizialmente dalla Regione solo per chi studia fuori dai confini regionali. Lo ha comunicato direttamente l’Assessore Regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla al Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che ieri lo aveva contattato per avere chiarimenti in merito al bando pubblicato dal suo assessorato. In un primo momento il bando è stato riservato agli universitari fuori sede e a quelli che, studiando in un ateneo siciliano, risultavano regolarmente iscritti alle graduatorie Ersu. “Un’ottima iniziativa – commenta il Primo Cittadino modicano – che rappresenta una bella mano d’aiuto per tutte quelle famiglie che in questi mesi hanno continuato a pagare gli affitti per i propri figli che però non hanno potuto usufruire dei servizi dell’università a causa della chiusura per emergenza sanitaria. Recependo però le richieste di numerosi cittadini e del nostro consigliere di maggioranza, Giammarco Covato , ho contattato l’Assessore Lagalla, con il quale ci lega un profondo rapporto di amicizia e stima reciproca, per perorare la causa di tutti gli universitari iscritti in atenei regionali ma non nelle graduatorie Ersu. L’Assessore mi ha garantito che, grazie alle economie che si sono realizzate in questi mesi, potranno riaprire le graduatorie consentendo a tutti di inserirsi ed usufruire del bonus. Il parametro di giudizio non sarà più il reddito ma la comprovata necessità scaturita dall’abbassamento del reddito a causa dell’emergenza sanitaria. Al momento dell’iscrizione all’Ersu bisognerà compilare un’autocertificazione dove si spiegano i motivi di queste difficoltà economiche. In pochi giorni si otterrà il contributo richiesto. Penso che questo sia un grande sforzo da parte della Regione e dell’Assessorato competente cui vanno tutti i miei apprezzamenti per il lavoro svolto e per il modo in cui sta affrontando questa emergenza”.