Noi Insieme di Modica effettua seconda donazione al “Maggiore”

Il Comitato di quartiere “Noi Insieme”, rappresentato dai co-presidenti Emanuele Pitino e Carmelo Ventura , dal segretario Franco Migliore e dal direttivo Carmela Pulino, Concetta Garofalo e Giuseppe Melilli, sta effettuando, in questi giorni, una seconda raccolta di somme a favore dell’Ospedale Maggiore di Modica, destinate all’acquisto di tutto il materiale necessario a fronteggiare questa immane emergenza sanitaria.

Sia i soci del Comitato che i cittadini non associati stanno dando il proprio importante contributo, con un gesto emblematico dello spirito solidaristico insito nell’essenza del Comitato stesso.

L’Azienda Ospedaliera di Modica, diretta dal Dott. Piero Bonomo, ha già espresso il proprio personale ringraziamento per la donazione ricevuta. Anche il Sindaco Ignazio Abbate, unitamente a tutta l’amministrazione comunale, hanno elogiato l’iniziativa, auspicando che sempre più persone possano seguire l’esempio del Comitato.

Il Comitato ricorda, a chiunque volesse, che può effettuare la propria donazione direttamente sul c/c intestato all’Ospedale Maggiore di Modica, al seguente Iban: IT15Q0200884485000105890524.

Per chi, invece, volesse effettuare una donazione in contanti, può rivolgersi alla Parafarmacia FarmaMotyca della Dott.ssa Elisa Salina, ubicata in via Fosso Tantillo n.35 (antistante i locali del Comitato), a cui va uno speciale ringraziamento per l’importante contributo fornito nella raccolta dei fondi.

I co-presidenti e il direttivo del Comitato “Noi Insieme” invitano vivamente, chiunque non l’abbia ancora fatto, a partecipare alla lodevole iniziativa a favore della nostra struttura ospedaliera, a beneficio della tutela della comunità cittadina e non solo.

Perché, come disse Don Pino Puglisi, “se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto!”.

Noi restiamo a casa…., ma con il cuore siamo con voi! Grazie.