Differimenti tributi, la Lega Ragusa soddisfatta della scelta

“Il differimento dei termini di scadenza dei tributi va nella direzione della richiesta che, già lo scorso 11 marzo, avevamo inoltrato, come Lega Ragusa, all’indirizzo dell’amministrazione comunale. Con la consapevolezza che si sarebbe dovuto fare il possibile per sostenere le famiglie della nostra città. Siamo, dunque, soddisfatti che la Giunta municipale abbia deciso di muoversi in questo senso. Esprimiamo il nostro plauso per il tenore di un’articolata operazione che mira a tutelare il più possibile i vari nuclei familiari in un momento così difficile dovuto all’emergenza pandemica”. Lo dice il commissario cittadino della Lega Ragusa, Massimo Iannucci, commentando la decisione dell’amministrazione Cassì di differire i termini di scadenza di tributi comunali come la Tari, la Tosap, il canone idrico e l’imposta comunale di pubblicità oltre ad altre tasse specifiche. “Ritengo che il quadro delle misure di contrasto agli effetti negativi prodotti sul territorio dall’emergenza coronavirus – spiega Iannucci – possa definirsi soddisfacente. D’altronde, era quanto, assieme alla consigliera comunale della Lega, Maria Malfa, avevamo chiesto affinché si fornisse un riscontro immediato a tutti i ragusani che si stanno confrontando con la grave situazione determinata dalla pesante attualità. E prendiamo atto che ci si comincia a muovere anche per sostenere le difficoltà delle imprese operanti sul territorio comunale che, dopo i problemi legati alla diffusione del virus, dovranno confrontarsi con altri problemi concernenti lo sviluppo di una crisi economica senza precedenti. Riteniamo che se, da un lato, occorrerà muoversi con i piedi di piombo, dall’altro sono necessarie misure precise e determinate che, al pari di quanto accaduto con il sostegno fornito alle famiglie, riescano ad assicurare un minimo di prospettiva a tutti i piccoli e medi imprenditori che senza un minimo supporto rischierebbero di dovere fare i conti con una chiusura anticipata e definitiva della loro attività. E noi questo non vogliamo affatto che accada”.