Chiaramonte Gulfi. Decisioni per lenire difficoltà economiche

Tali lotti potranno essere riassegnati a coloro i quali ne faranno richiesta e avranno i titoli necessari, specificando anche il numero di soggetti che saranno impiegati nell’attività, a seguito di un’apposita procedura di evidenza pubblica predisposta dai competenti uffici. Tale risultato è stato raggiunto dopo circa 20 anni a seguito di una complessa procedura che è stata attuata in questi mesi per procedere alla decadenza dei precedenti assegnatari, che non erano più in possesso dei requisiti, dato il mancato utilizzo, per il proseguimento dell’assegnazione.

Nella stessa seduta, inoltre, la Giunta ha delineato delle linee guida in riferimento all’esenzione per 3 anni dei tributi comunali, compresi gli oneri di urbanizzazione, per le attività commerciali che vorranno investire nel nostro centro storico, incaricando i competenti uffici per adoperarsi con la predisposizione di un atto deliberativo che sarà vagliato dalla Giunta entro la prossima settimana.

A tal proposito, lo sportello-imprese, di recente istituito presso l’ente comunale e che sta già riscuotendo favorevoli riscontri, offrirà opportune informazioni e sostegno alle attività produttive e commerciali che saranno interessate.

Ed ancora, sempre nell’ottica di un progressivo ripopolamento del centro storico, tra le linee guida stabilite, rientra anche l’esenzione per 3 anni dei tributi comunali per i soggetti che vorranno realizzare insediamenti residenziali in tale area, attraverso anche opere di ristrutturazione. A tal proposito è stato dato mandato all’Ufficio tecnico comunale di predisporre il piano di perimetrazione delle aree interessate.

“Noi crediamo – spiega il sindaco, Sebastiano Gurrieri – che tutto ciò debba servire, pur nella consapevolezza che non sarà semplice, per far rivivere il nostro suggestivo centro storico, sfruttando anche il potenziale offerto dai 2 musei inseriti nel cuore dell’area storica.