Riapre lunedi l’ufficio postale di Modica Alta

A partire dal prossimo 20 aprile sarà ripristinata l’operatività, nel comune di Modica, dell’ufficio postale di Corso Nino Barone, 101 a Modica Alta, la cui ordinaria attività era stata in precedenza temporaneamente sospesa, in virtù dell’attuale

emergenza epidemiologica.

E’ quanto comunica al Sindaco di Modica il vice direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, nell’ambito della comunicazione con la quale si dà notizia che l’Azienda, nei prossimi giorni, provvederà a livello nazionale a dare continuità al percorso di graduale ampliamento dell’offerta di servizio, garantendo nuovamente l’apertura di diversi Uffici Postali.

La informo, continua la nota, che l’eccezionale impegno profuso, negli scorsi giorni,ha permesso l’adozione di diverse misure di sicurezza, tra cui la procedura di sanificazione e l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass per tutte le postazioni di lavoro di front-office, presso tutti gli uffici postali dislocati sul territorio

nazionale, nonché il posizionamento di strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale.

“ Chiedo la Sua preziosa collaborazione, conclude la nota al Sindaco del vice direttore generale di Poste Italiane, per invitare la popolazione a recarsi presso gli Uffici Postali solo per il compimento di operazioni essenziali ed indifferibili, in ossequio alla recente normativa nazionale che ha quale obiettivo primario quello di guidare tutto il Sistema Paese verso una limitazione della diffusione del virus sul territorio nazionale.”