PGSSMILE. L’iniziativa dei giovani dirigenti delle PGS Italiane

Il progetto PGS LAB “Osservatorio Giovanile sullo Sport” è un’iniziativa di formazione nazionale, voluta dalle Polisportive Giovanili Salesiane, cominciata nel 2018 e che vede protagonisti un gruppo di giovani di tutta Italia. Giovani legati al mondo dello sport: atleti, allenatori, dirigenti, arbitri… accomunati dalla passione dello sport educativo, peculiarità di questo ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, presente su tutto il territorio nazionale.

In questo momento difficile per il Paese hanno pensato di aiutare, divertire e ingegnare le persone, in particolare gli atleti di cui si sente la mancanza in questo momento.

L’iniziativa “PGSMILE” pensata invita a sorridere in famiglia e a stare insieme. L’obiettivo è quello di coinvolgere atleti, famiglie, dirigenti e associazioni, al fine di creare una grande comunità virtuale accomunati dallo sport e dallo stile educativo, tipico delle PGS.

Ogni settimana sul gruppo Facebook creato per l’occasione verranno lanciate delle vere e proprie sfide di abilità, in cui ognuno si potrà cimentare direttamente da casa utilizzando al massimo la propria creatività.

«Perché anche restando a casa ci possiamo divertire» questo l’invito dei giovani di PGSLab. Le challenge previste sono due tipi: la domenica challenge sportiva, mentre il giovedì ci sarà il gioco-sfida. Ogni video che verrà caricato su Facebook, e punti verranno stabiliti in base al numero di like. I vincitori di ogni challenge si sfideranno nella prova finale che è prevista tra il 18 e il 24 maggio.

L’iniziativa è stata supportata dal Presidente Nazionale, Ciro Bisogno, il quale ha dato il supporto massimo ai giovani di PGSLab, la presidenza crede che la crescita culturale e sportiva dell’ente passi attraverso i giovani e la formazione.

Il percorso PGSMILE sta per partire, conviene iscriversi a questo link:

https://www.facebook.com/groups/224071072189577/

per vivere insieme momenti di sport sano e divertente.