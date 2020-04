Dal 30 aprile e fino al 15 maggio, gli studenti universitari siciliani fuori sede potranno richiedere il contributo messo a disposizione dalla Regione. La comunicazione arriva dal Sindaco di Modica Ignazio Abbate. Per poter accedere al beneficio è necessario:

1) un reddito ISEEU non superiore a 23.500 euro

2) Essere residenti in Sicilia da almeno un anno ma domiciliati fuori Regione o fuori Italia

3) Essere rientrati in Sicilia presentando registrazione nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile o essere rimasti presso la propria Città di studio in questo periodo

Il bando è consultabile a questo indirizzo:

bando