Covid, Modica. Gelese lascia la rianimazione. Dimesso poliziotto

Ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Modica il 34enne gelese risultato positivo al Coronavirus qualche settimana fa. Proveniente dal Guzzardi di Vittoria per altra patologia, era risultato positivo al tampone. Dimesso, invece, il poliziotto di Noto. Restano tre i ricoverati in terapia intensiva è solo uno in malattie infettive.