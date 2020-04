Anche i cronos iblei ai corsi on-line sulle discipline sportive

In questa fase di stallo per tutta l’attività sportiva e non solo, dovuta all’emergenza sanitaria, mantenere alta la concentrazione e rimanere aggiornati sui nuovi regolamenti delle diverse discipline sportive diventa complicato, ecco perché la Scuola Federale di Cronometraggio (SFC) ha iniziato a proporre a tutti i cronometristi di partecipare ai nuovi corsi di formazione in modalità on-line.

Martedì 14 e mercoledì 15 aprile ha riscosso grande successo il corso serale sulla gestione delle gare di Canoa olimpica a cui hanno preso parte anche alcuni dei cronos dell’Asd “Hyblea” di Ragusa che nell’estate del 2016 hanno partecipato al mondiale di canoa polo disputatesi a Siracusa.

Alle lezioni svoltosi in orari serali hanno aderito poco più di 220 cronometristi collegati da tutta Italia per seguire le lezioni tenute dal docente, Luca Gattuso dell’Asd Cronometristi Milanesi e supportato dall’altro docente, Paolo Baroni dell’Asd Cronometristi Provincia di Trento; moderatore dell’evento è stato Pierluigi Giambra, consigliere federale delegato ai rapporti con la FICK (Federaziona Italiana Canoa Kayak) e Vice Direttore della SFC che ha raccolto le domande scritte in chat dai partecipanti per poi riversarle ai docenti.

Il corso è iniziato con i saluti del presidente della FICr (Federazione italiana cronometristi), Gianfranco Ravà, che ha voluto ricordare come questo tipo di formazione on-line rappresenti una parte integrante della SFC che consente di coinvolgere più tesserati senza doversi spostare da casa.

Le lezioni hanno riguardato i regolamenti della Canoa ed in particolare la differenza che passa tra gare di Canoa velocità svolte in corsia con Kayak, ossia pagaia che si tiene con due mani a doppio cucchiaio e Canadese che si manovra in ginocchio e con il remo solo da un lato, e gare di fondo di maratona su percorsi solitamente circolari. I docenti si sono soffermati sia sull’organizzazione del servizio di cronometraggio ed in particolare di come viene allestita la postazione di partenza e quella di arrivo nonché dei compiti dell’addetto all’orologio, del prendi numero, del Direttore del Servizio Cronometraggio e di quando ricorrere all’utilizzo del Fotofinish. Particolare attenzione è stata prestata alle 3 fasi della competizione: fase di pre-gara in cui si prende in considerazione il bando dell’evento che rappresenta il vero regolamento della competizione; fase della gara in cui si rilevano i tempi e si stilano le classifiche; fase post-gara in cui vengono trasmessi e archiviati i dati dell’evento sportivo. Grande spazio è stato dedicato alla spiegazione dell’utilizzo della gestione del software, di come si compattano le classifiche e di come far fronte a particolari inconvenienti durante la competizione.

I corsi di formazione continueranno anche la prossima settimana, già sono in programma per martedì 21 e giovedì 23 le lezioni on-line sulla disciplina del nuoto a cui possono partecipare i tesserati delle varie associazioni di cronometraggio di tutta Italia.