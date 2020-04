Modica, Abbate. Dal Governo vogliamo l’annullamento Canone Rai

Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha scritto al Presidente della Repubblica per chiedere non il rinvio ma l’annullamento totale del canone Rai per il 2020. “Questa tassa da sempre mal digerita dagli italiani perché ritenuta ingiusta, quest’anno non dovrebbe proprio esistere. Giustamente sono stati sospesi i pagamenti delle bollette di energia elettrica fino a quando non entreremo nella cosiddetta “2° fase”, ma quando sarà il momento di pagare, esse conterranno ancora il canone Rai. I contribuenti si ritroveranno così a pagare la rateizzazione per le bollette arretrate, le nuove bollette che matureranno e l’intero canone per la tv pubblica. Il Governo potrebbe e dovrebbe intervenire in questo senso, dando un piccolo segno tangibile della propria vicinanza al cittadino. Naturalmente non parliamo di grandi cifre, le 90 euro in meno non cambierebbero certo la vita dei contribuenti né costituirebbero un importante ristoro per le perdite subite in questo periodo, però sarebbero una piccolissima boccata d’ossigeno che non potrebbe fare che bene. Ho scritto al Presidente Mattarella contando di poter sollevare il problema, pur consapevole che non sarà per niente facile riuscire a raggiungere questo risultato”.