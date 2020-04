La Polizia arresta vittoriese intento a spacciare a Pasquetta.

Nell’ambito dei serrati controlli finalizzati a verificare infrazioni alle norme anti-coronavirus, nella serata di lunedì di Pasquetta, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Vittoria, transitando per le vie del centro cittadino, ha notato un assembramento di quattro giovani che senza alcun giustificato motivo stazionavano sulla pubblica via in violazione dell’obbligo di stare a casa. Gli agenti procedevano quindi al controllo ed a sanzionare i quattro. Nel corso del controllo l’atteggiamento di uno dei quattro appariva particolarmente nervoso e sospetto, motivo per cui i poliziotti procedevano ad un più accurato controllo esteso anche presso una bottega nella disponibilità del soggetto. Proprio all’interno dell’immobile, a seguito di perquisizione, venivano rinvenute e sequestrate due bocce di vetro contenenti presumibile sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 160 grammi, numerose bustine confezionate contenenti la medesima sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e banconote di diverso taglio. Il tutto veniva debitamente sequestrato ed il soggetto tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.