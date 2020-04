“educAZIONE”. Il nuovo format educativo della Diocesi di Noto

educAZIONE è il nuovo spazio video web di carattere educativo pensato per la Diocesi di Noto. Lo spazio è ideato e curato da Pierpaolo Galota, un giovane 27enne modicano, laureato in filosofia e appassionato di educazione giovanile. Il nuovo format cerca, con la realizzazione dei video, di approfondire film e serie TV in chiave educativa.

Oggi i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani vivono costantemente a contatto con le serie TV e i film, sono il loro pane quotidiano. All’interno di questo prodotti cinematografici sono raccolti non pochi elementi utili nel dialogo educativo con le nuove generazioni.

L’idea è nata durante questa lunga quarantena prolungata, dove in molti hanno trovato “rifugio” in piattaforme come Netflix, Now TV, Sky o altri prodotti. Le serie TV non sono un prodotto banale, ma risultano essere la chiave per poter aprire un dialogo.

EducAZIONE, invita ad usare film e serie tv per educare, è utile non solo a quanti si occupano di educazione a livello scolastico o pastorale. Si rivolge anche a quanti sono appassionati e vogliono trovare nei film elementi di riflessione e di pensiero.

L’appuntamento di educAZIONE è previsto per ogni sabato per le ore 17. L’episodio settimanile verrà come sempre lanciato sulla pagina Facebook della Diocesi di Noto, e successivamente i video vengono caricati sul canale YouTube di Pierpaolo Galota, che permette di essere visto come qualsiasi dispositivo, anche con una Smart TV comodamente sul divano.