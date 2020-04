Nuova donazione della stilista modicana Roccasalva al “Maggiore”

Continua a dare i suoi frutti l’opera di solidarietà messa in atto dalla stilista modicana Loredana Roccasalva. Nei giorni scorsi ha donato all’Ospedale Maggiore di Modica un monitor multiparametrico, utile al controllo della quantità d’ossigeno presente nel sangue dei pazienti Covid, grazie ai proventi ricavati dalla vendite delle mascherine. Come si ricorderà circa un mese fa era stato messo in atto dalla stessa stilista il progetto “Operazione donazione Ospedale Maggiore Emergenza Covid-19. Loredana ringrazia tutti coloro che hanno scelto le sue mascherine per proteggere se stessi e proteggere gli altri. Grazie a questi gesti riusciamo ad aiutare coloro che si stanno mettendo in gioco in prima linea,dichiara la stilista, ovvero tutto il personale sanitario del Maggiore di Modica che sta spendendo tutte le proprie forze per aiutare coloro che hanno bisogno.

Intanto è possibile continuare a richiedere le mascherine, prenotandole attraverso la seguente mail: roccasalvaloredana@gmail.com oppure tramite SMS al 3347348536