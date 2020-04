L’inno della Madonna Vasa Vasa suonato da casa

La Civica Filarmonica di Modica, diretta dal Maestro Dipietro, ha voluto che l’inno della Madonna Vasa Vasa, “La Gioiosa”, fosse suonato anche per questa Pasqua 2020, insolita, ma pur sempre festa importante per i credenti e in particolare per i modicani che sentono la Madonna Vasa Vasa protagonista della Pasqua fin dal 1600. I ragazzi della Civica Filarmonica di Modica hanno realizzato, per questo, un video ognuno dalle proprie abitazioni, coordinati dal Maestro Dipietro, al fine di poter essere presenti se non fisicamente, almeno musicalmente. L’inno della Madonna Vasa Vasa, composto proprio da Dipietro, è stato riconosciuto come bene immateriale da custodire e perpetuare negli anni.