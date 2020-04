La Cisl Fp Ragusa-Siracusa nel ricordo di Ettore Rizzone

La segreteria generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa manifesta il più profondo cordoglio per la scomparsa di Ettore Rizzone, sindacalista di Modica. “Rizzone – sottolinea il segretario generale Daniele Passanisi – è stato un punto di riferimento per i lavoratori e per le nuove generazioni che, come me, ne hanno apprezzato le competenze e le sue doti oratorie. E’ stato sempre lucido nelle sue analisi e pronto a un confronto schietto e leale, sia con le amministrazioni che con i colleghi delle altre organizzazioni sindacali. Ci ha lasciati un uomo che ha fatto la storia del sindacalismo ragusano e in modo particolare del Comune di Modica. Alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Cisl Funzione Pubblica della quale è stato per tanti anni guida indiscussa e faro illuminante”.