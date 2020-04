Il messaggio di speranza dei Mas-Nada a tutti i modicani

Chiedi chi erano i Mas-Nada…parafrasando la celebre canzone degli Stadio.

Seduti a parlare con gli adolescenti dei giorni nostri, noi che lo fummo tra la fine degli anni 90 ed il nuovo millennio, potremmo dirgli che i Mas Nada erano (o meglio sono visto che la loro musica non si è mai fermata) quattro ragazzi modicani, con un amore sfrenato per la musica paragonabile solo a quello per la loro Città. Misero insieme le loro passioni e nacque un’esaltante avventura che li portò al successo prima regionale e poi nazionale a braccetto con i Tinturia dell’amico Lello Analfino, che non a caso qualche anno fa in concerto a Modica li volle sul palco per eseguire le loro canzoni.

Se siete nati nel vecchio millennio chiediamo umilmente scusa, non avevate certo bisogno di una rinfrescata di memoria perchè tutti conoscono i Mas Nada.

Noi di RTM in questo particolare momento storico cercavamo un messaggio super partes che potesse unire veramente tutta la Città sotto un’unica bandiera. E il modicano si sente veramente fratello del suo vicino solo quando si parla di una cosa: l’amore per la propria Città. Ed ecco l’idea: riportare ancora una volta, a 10 anni dall’ultima volta, i Mas Nada su un palco (virtuale) per regalare a tutti i modicani il loro inno d’amore: Muorikamuri. Sono bastati pochi minuti per spiegare la nostra idea che erano già pronti a riprendere i loro strumenti ed esibirsi per tutti noi: modicani non mollate, l’amore per la nostra Città ci porterà fuori da questo tunnel!

E allora uniamoci tutti insieme, balliamo, abbracciamoci (virtualmente) e cantiamo a squarciagola: Muorikamuri…..Già alle prime note, al battito ritmato delle mani sarete preda dei ricordi e guarderete al futuro con rinnovato ottimismo. Per i millennials la giusta occasione per studiare storia della musica e senso di appartenenza alla comunità modicana