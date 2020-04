Oggi, Vigilia di Pasqua, i supermercati potranno rimanere aperti fino alle ore 23.00. Lo ha disposto ieri il Presidente della Regione Nello Musumeci attraverso un’apposita circolare a firma del Capo Dipartimento Regione Sicilia della Protezione Civile Calogero Foti. Il tutto in previsione delle chiusure pasquali di domani e lunedì per venire incontro alle esigenze delle famiglie in modo da potersi approvvigionare anche oltre i normali orari.