Le nuove disposizioni regionali. Il Sindaco di Modica rimarca

Tra le disposizioni della nuova ordinanza prevista oggi dal Presidente della Regione Nello Musumeci, spicca l’obbligo dell’uso di mascherine, guanti monouso e igienizzanti per i lavoratori presso i negozi di alimentari. A rimarcare il decreto odierno è il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, evidenziando come questi sistemi di protezione siano un obbligo per la categoria. L’ obbligo di mascherina o in alternativa di un indumento per coprirsi bocca e naso vale invece per tutti coloro che devono uscire da casa, conclude il Primo Cittadino.