Per tutto il fine settimana della Pasqua, a partire da domani e fino al giorno di Pasquetta, lo Stretto di Messina sarà off limits. Lo ha stabilito una nuova nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, prevedendo che possa essere attraversato solo da forze dell’ordine e militari, operatori sanitari pubblici e privati, lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza.