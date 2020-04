La Pasqua 2020 sarà forse una delle più ricordate dalla gente, soprattutto nella Sicilia sud-orientale dove ogni anno si assiste a splendide manifestazioni religiose. Anche a Scicli è stata rimandata alla prossima Pasqua la processione del Gioia, una delle tre feste molto sentite in Città insieme a quella di San Giuseppe e a quella della Madonna delle Milizie.

L’emergenza sanitaria impone di rinunciare fisicamente ad abbracciare il Cristo Risorto, e per questo l’Associazione “Portatori di Gioia”, ha pensato che il giorno di Pasqua, a Scicli segnato sempre dall’euforia e dalla vitalità, non si potesse rimanere in silenzio a casa, organizzando il “Flashmob di Gioia”, l’iniziativa nasce sulla scia delle tante iniziative pensate in Italia, nei primi giorni

dell’emergenza coronavirus.

L’iniziativa è stata annunciata attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’Associazione: “Un segno

per festeggiare, nella tradizione, la Pasqua 2020 in un momento particolare della vita della città per

la questione della pandemia del Coronavirus”. Un modo per sentirci uniti dalla musica: invitiamo

tutti a «rompere il silenzio» e partecipare, mettendo fuori dai balconi una cassa o un impianto

audio ed esponendo, per chi ne è in possesso, la statua o una fotografia del Cristo Risorto. Dalla nostra pagina Facebook “Portatori di Gioia” partirà la diretta con l’audio a cui tutti potete collegarei vostri impianti audio per uniformare la musica. Il nostro paese diventerà così per quei pochi

minuti unito nella Gioia! Diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli sciclitani che conoscete, grazie. Alla fine faremo partire un lungo applauso di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando negli Ospedali, rivolgendo un pensiero a chi non ce l’ha fatta e incoraggiando tutti noi. Sarà una Pasqua diversa ma, restando a casa, torneremo a stare insieme nel più breve

tempo possibile!».

L’appuntamento della gioia è per le 13 la prossima domenica di Pasqua, 12 aprile 2020.