Pozzallo, la nave da crociera C.M. va a Napoli

La nave Costa Mediterranea sta andando a Napoli. Ha, dunque, una destinazione. Era stato il sindaco di Pozzallo a rilevare la presenza della nave da crociera fra Pozzallo e Malta con circa 800 persone di equipaggio sottolineando come porto ha soltanto una banchina commerciale che non poteva essere occupata per lungo tempo perché si bloccherebbe l’attività dello scalo.

“Pozzallo è una delle città con maggiore vocazione marittima – aveva detto il primo cittadino di Pozzallo – ed i suoi abitanti sono e saranno sempre vicini a chi lavora in mare”.