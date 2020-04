Restano 44 i positivi al CoViD-19 in provincia di Ragusa.

Nelle ultime ore il laboratorio di analisi ha subito uno stop e i tamponi urgenti sono stati inviati a Catania, ma nella serata di oggi arriveranno gli esiti dei campioni lavorati a Ragusa. È infatti ripartita, nel primo pomeriggio, l’attività del laboratorio grazie all’arrivo di nuove attrezzature.

Restano stabili le condizioni dei pazienti ricoverati, di cui uno in attesa di dimissioni.

Provincia di Ragusa al 06/04/2020

44 positivi

di cui:

5 guariti

3 deceduti

7 ricoverati di cui 2 in Terapia Intensiva (di cui 3 provenienti da fuori provincia: 2 Rosolini e 1 Gela).