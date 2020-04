Covid-19. Da domani piattaforma per domande cassa integrazione

Da domani 3 aprile sarà attiva una piattaforma dedicata esclusivamente alle aziende siciliane che devono presentare richiesta di Cassa integrazione in deroga per l’emergenza Coronavirus in Sicilia. A realizzarla la Regione in modo da poter accedere in maniera semplice e immediata al beneficio. Ci si potrà registrare attraverso il sito www.silavora.it, e automaticamente si riceveranno le credenziali di accesso. Nel sistema si potranno trovare tutte le informazioni e i procedimenti, compresi di modelli da compilare e inviare per ricevere il servizio. Tutto avverrà un preciso ordine cronologico di inserimento delle varie istanze presentate sul sito.