Ragusa. Si insedia il nuovo segretario generale Alberto D’Arrigo

Nominato dal Commissario straordinario, Salvatore Piazza, il nuovo segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. E’ il dottor Alberto D’Arrigo, 52 anni di Catania, sino a qualche giorno fa titolare della segreteria generale del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Oggi il neo segretario generale ha preso possesso del suo ufficio e ha avuto già un primo incontro col Commissario straordinario Piazza che lo ha informato dell’attività amministrativa dell’Ente e delle azioni da mettere in campo per ridare slancio alla macchina burocratica.

“Sono certo che il dottor D’Arrigo – dice il Commissario Piazza – saprà assolvere con impegno e dedizione la sua funzione di segretario generale cogliendo appieno il ruolo-guida che questo Ente esercita in provincia di Ragusa per la riconosciuta professionalità dei suoi dipendenti e per la soluzione dei problemi che interessano la collettività iblea”.

Successivamente il neo segretario generale ha incontrato i dirigenti dell’Ente per una prima ricognizione delle problematiche dell’ex provincia di Ragusa ma anche delle specificità professionali che caratterizzano l’azione amministrazione del Libero Consorzio Comunale. Il dottor Alberto D’Arrigo ha poi avuto modo di conoscere i suoi più stretti collaboratori.

Da parte sua il neo segretario si è dichiarato soddisfatto per l’incarico che ha assunto avendo conoscenza delle professionalità interne dell’Ente, giudicato tra i più virtuosi nel panorama degli enti locali siciliani. Ha ringraziato il Commissario Piazza per la nomina ed ha auspicato una piena collaborazione per far sì che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa possa ribadire nelle sue azioni amministrative quella dignità di funzione che le ex province sono chiamate a dare nell’esclusivo interesse dei cittadini, oltre a rappresentare un ruolo-guida per gli altri enti locali della provincia.