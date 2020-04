Pozzallo. Ripristinata illuminazione a Piazza delle Sirene

Nella serata di ieri è entrata in funzione l’illuminazione pubblica a Piazza delle Sirene.

Come è noto, le numerose interruzioni di energia elettrica, avevano determinato gravi deterioramenti a tutto l’impianto elettrico rendendo la zona quasi completamente buia.

In alcune occasioni, la Piazza era stata il teatro di atti vandalici che sono stati favoriti dalla mancanza di un impianto di illuminazione pubblica funzionante.

Il ripristino di piastre a led, rende Piazza delle Sirene non solo esteticamente migliore nelle ore notturne, ma la rende anche più sicura.