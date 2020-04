Anche il Sindaco di Modica Ignazio Abbate si allinea alle disposizioni del Presidente della Regione Nello Musumeci sul divieto di fare passeggiate con i bambini come invece era stato concesso dal Governo Nazionale. Sono del tutto contrario, afferma Musumeci. Si faranno, ma solo quando sarà finita l’emergenza”. Il presidente dunque non transige e così, a meno di 24 ore dalla circolare che autorizza i genitori a uscire con i figli minori per una passeggiata nei pressi dell’abitazione, continua a ribadire che bisogna rimanere a casa.

“Se ci sono casi di bambini affetti da particolari patologie, questa possibilità sarà consentita – ha aggiunto – ma solo con la certificazione medica che attesti queste gravi patologie. Non deve passare l’idea che il peggio è passato, si vanificherebbero gli sforzi di queste settimane rischiando un picco incontenibile. E’ una guerra e nelle guerre le libertà personali subiscono pesanti sacrifici per il bene di tutti”. Il pensiero del presidente della Regione Siciliana è solo uno dei tanti contrari alla circolare.