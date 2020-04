Modica. La festa di San Giorgio potrebbe essere rimandata

Ogni anno con il primo giorno di aprile la città di Modica scalda i motori per le feste più importanti della città: la Madonna Vasa Vasa e San Giorgio.

La festa del Santo Patrono, liturgicamente sarà il 23 aprile, quella esterna dovrebbe essere prevista per domenica 26 aprile. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del coronavirus, i festeggiamenti potrebbero essere rimandati o festeggiati in tono minore, se ci saranno le condizioni sanitarie adatte e le disposizioni di legge per poterli svolgere.

Oggi con un post nella pagina Facebook ufficiale dell’Associazione Portatori San Giorgio è stato pubblicato un post intenso che sottolinea ancora una volta la devozione e l’importanza delle festa: «Aprile, mese di rinascita e di speranza. Il mese che infonde trepidazione, gioia e particolare pathos. Il mese dell’impegno e delle pianificazioni. Il mese della morte e della resurrezione. Sarà un impegno spirituale che come alla fine del giorno tanto atteso ci renderà ugualmente soddisfatti di averti portato nel nostro cuore con la stessa fatica che avremmo impiegato per portarti a spalla. Ti festeggeremo con il cuore. “Spada lucente che trafigge il dragone, Liberaci dall’atavica oppressione” IHSV».

San Giorgio è una festa importante per la comunità modicana, nel tempo si è sempre arricchita di elementi tradizionali. Come tutte le altre feste religiose della città di Modica, è un richiamo di popolo e anche di tanti turisti. Le feste sono sempre l’occasione propizia non solo per osservare e ammirare le tradizioni e le bellezze artistiche della città, ma sono utili anche per riflettere circa la testimonianza che il Santo in questione può donare.