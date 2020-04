La “LBG Sicilia”, azienda ragusana da tempo affermatasi nel mercato internazionale per la produzione di ingredienti funzionali naturali (farina di semi di carruba, miscele stabilizzanti, pectine standardizzate e proteine vegetali) utilizzati per addensare e stabilizzare molti preparati industriali alimentari, come gelati, prodotti a base di frutta, prodotti caseari e salse, ha deciso di contribuire attivamente all’importante e difficile sfida che tutta la nostra Comunità sta affrontando, attraverso una donazione di 25.000 euro a sostegno del fondo di solidarietà istituito dal Comune di Ragusa per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. L’azienda, fondata nel 2001 ma la cui storia risale all’attività del Comm. Rosario Licitra negli anni ’50, nonostante una forte internazionalizzazione, ha da sempre valorizzato l’imprescindibile legame con il territorio di appartenenza, le cui risorse, produttive e umane, ne rappresentano la spinta propulsiva.

“In questo momento di forte difficoltà – afferma il Cavaliere del Lavoro, dott. Giancarlo Licitra, Amministratore Unico di LBG Sicilia – è nostro dovere morale ed etico far sentire la nostra presenza e la nostra vicinanza al territorio con azioni concrete che possano aiutare la ripresa del tessuto sociale e produttivo ibleo.

Sostenibilità, per noi, significa rispetto e valorizzazione delle risorse ambientali ed umane di cui disponiamo, e si esprime con scelte quotidiane a tutela e a vantaggio della Comunità.

Mettiamo, inoltre, a completa disposizione dell’Amministrazione Comunale la nostra rete di contatti internazionali, qualora possa rivelarsi d’aiuto.”