Covid-19. On line mappa dei dispositivi distribuiti alle Regioni

E’ consultabile su internet il sistema “Analisi Distribuzione Aiuti” (ADA), che viene constantemente aggiornato riservato a tutti i dispositivi per contrastare il Covid-19, che giornalmente vengono distribuiti dalla Protezione Civile a Regioni e Province autonome. Il tutto è stato messo in piedi dagli Uffici del Commissario straordinario per l’attuazione di tutte le misure volte al contrasto del virus. Attraverso la mappa, si può conoscere la quantià e la qualità dei materiali distribuiti, ovvero mascherine e respiratori e tanti altri dispositivi di protezione e apparecchiature specifiche richieste dai vari Enti.

Ogni sera c è un aggiornamento del sistema mettendo a disposizione tutti i dati della distribuzione oltre ad avere informazioni sulla data, la regione di destinazione e la tipologia di prodotto. In queste ultime settimane, afferma il il Commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, sono state acquiste 300 milioni di mascherine in distribuzione presso i vari magazzini della Protezione Civile, a disposizione di tutti i richiedenti con assoluta trasparenza. Sono state altresì consegnate anche all’ordine Nazionale dei Medici una quantità non indifferente di mascherine, conclude il Commissario Arcuri