Coronavirus, i fondi assegnati dalla Regione a ciascun Comune

La giunta regionale siciliana ha approvato la delibera con assegna 100 milioni ai Comuni siciliani per fronteggiare l’emergenza coronavirus. A Palermo arrivano oltre 13 milioni, a Catania più di 6 milioni, a Messina oltre 4 milioni e mezzo. In provincia di Ragusa, superano il milione di euro solo Ragusa, Vittoria e Modica, per popolazione di abitanti.

Una prima quota, del 25-30%, sarà erogata la prossima settimana. Una prima risposta del governo regionale del presidente Nello Musumeci allo tsunami, economico e sanitario.

DELIBERA_REGIONE