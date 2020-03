Il nuovo disco di Ivan Cappello su Spinnin’Records

Il nuovo disco di Ivan Cappello uscito su Spinnin’ Records (Warner Music Group). Un sogno che diventa realtà.

Uscita oggi la nuova traccia del dj modicano Ivan Cappello in collaborazione con Leandro da Silva. La nuova traccia “Blow Up The Night” (feat. Sam Stray Wood) è stata presentata dalla Spinnin’ Records (Warner Music Group) uno delle migliori etichette musicali al mondo nel panorama della musica “dance”. Uno dei talenti dell’house music italiana si affianca ai grandi nomi della scena house mondiale come David Guetta, DJ Tiësto, Oliver Heldends e Martin Solveig, grandi artisti che appartengono alla nota etichetta olandese.

Già qualche mese fa il dj modicano aveva annunciato di aver firmato un contratto con Spinnin’ Records, ma adesso il sogno diventa realtà.

“Un disco con Spinnin’ Records è il sogno di molti giovani DJ. Anche il mio da molto tempo, ma ora finalmente ci sono riuscito” – racconta Ivan – “Spinnin’ è una delle più grandi etichette dance al mondo, ed avere un’uscita con questa big label è un privilegio. Un giorno come tanti, in studio a Roma, è nata l’idea di collaborazione con Leandro Da Silva ed è venuta fuori una bomba! Devo ringraziare sempre tutto il Team Origami e la mia famiglia per credere nel mio progetto ogni giorno.” – conclude Il dj.

Il brano nato dalla collaborazione tra il produttore siciliano e l’artista italo-brasiliano combina gli stili culturali e artistici dei due, insieme alla voce di Sam Stray Wood regalando vibrazioni estive. La canzone viene definita come “traccia da festival” accompagnata da strumenti a percussione tribali e un battito pulsante che invoglierà gli ascoltatori a ballare. Il video ufficiale della canzone è già disponibile su Spinnin’ TV e sui canali social della label.

Un grande motivo di orgoglio per l’intera Sicilia, che vede il giovane dj farsi strada tra i big della musica.