Il Circolo “Amici Cacciatori di Ispica” dona beni alimentari

Un carrello pieno di generi alimentari di prima necessità da donare alle famiglie bisognose della città di Ispica. È il gesto compiuto dal Circolo ispicese “Amici Cacciatori” che questa mattina ha riempito carrelli di spesa per un valore di € 500,00, contribuendo così a dare un sospiro di sollievo a tante famiglie che in questo triste momento di allarme sanitario stanno subendo anche un arresto economico, diventando difficile in alcuni casi anche il sostentamento. Il Circolo “Amici Cacciatori” di Ispica, non nuovo a iniziative di solidarietà, ha chiesto al Sindaco di Ispica di procedere alla distribuzione della spesa attraverso il personale dei Servizi Sociali. Piccoli gesti che sposano una grande causa: dare fondo all’impegno e al sentimento di solidarietà e di vicinanza che alberga in ogni cittadino perché appartenere alla comunità significa anche essere di supporto a chi purtroppo è al momento più debole.