Coronavirus, Dipasquale (PD): “Presto i soldi per le famiglie”

“Dall’annuncio del presidente Musumeci, sabato 28 marzo, dello stanziamento di 100milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà a fare la spesa, a oggi non si riesce a trovare un decreto, una delibera di giunta, un singolo atto certo in merito a questi fondi. Invito il presidente Musumeci a fare presto”. Lo dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale, segretario alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“I siciliani attendono di comprendere – continua Dipasquale – quando saranno pronti delibera e decreto, quando saranno disponibili queste risorse, quando i Comuni ne potranno disporre e in che proporzione e con quali modalità potranno essere erogati. A quasi 48ore dall’annuncio, ancora non c’è nulla di sicuro”.

“Non dubitiamo dell’annuncio di Musumeci – conclude l’esponente del PD – ma abbiamo bisogno di rapidità e concretezza: il Governo regionale si sbrighi a varare questa misura perché l’emergenza sociale sta per esplodere con una violenza difficile da prevedere”.