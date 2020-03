Vittoria, Mercato Ortofrutticolo, controlli col termometro laser

Sono cominciati questa mattina i controlli con il termometro laser agli ingressi del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, messi in campo dall’Asp 7 di Ragusa voluti fortemente dalla Commissione straordinaria al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di salute degli operatori e il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio da COVID 19 e per aumentare i livelli di sicurezza in un contesto particolarmente importante per l’economia della città di Vittoria e non solo. Già dalle 6.15, (orario in cui viene aperto l’accesso ai produttori agricoli e ai commissionari) gli infermieri dell’Asp di Ragusa hanno cominciato a rilevare la temperatura corporea di tutti coloro che si sono presentati al cancello d’ingresso. Per tutta la mattinata, tenuto anche conto della maggiore intensità di traffico coincidente con il fine settimana, gli operatori della Vittoria Mercati e della Polizia Municipale hanno egregiamente ed efficacemente operato per garantire il regolare accesso alla struttura, seguendo le norme previste dal DPCM. Dai controlli non è emersa alcuna criticità.

“Le operazioni si sono svolte in maniera regolare – commenta la Commissione straordinaria – Naturalmente, come era prevedibile, si è registrato un piccolo rallentamento all’ingresso, ma la salute degli operatori dell’intero indotto che opera all’interno del mercato ortofrutticolo rappresenta il diritto primario da tutelare. Quella di sabato è una delle giornate ad alta intensità di traffico all’interno della struttura, infatti solo nella giornata di oggi si sono registrati ben 2500 accessi. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, grazie alla collaborazione dell’ASP, particolarmente apprezzata specialmente nell’attuale periodo di forte criticità per la tutela della salute pubblica”. Oggi pomeriggio, come da programma, è previsa l’igienizzazione della struttura del Mercato Ortofrutticolo e verrà effettuata ogni fine settima al termine dell’orario di lavoro.