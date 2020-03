Torna questa notte l’ora legale, lancette avanti di un’ora

Questa notte torna l’ora legale, alle 2 dovremmo spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti, quindi da domani le giornate si allungheranno. Tutto questo arriva in un momento parecchio delicato per via dell’emergenza, dovremo aspettare un po’ prima di vivere a pieno questo cambiamento. C è comunque chi parla di abolizione di questo storico sistema. Ma a quanto pare nel nostro Paese il cambio ora Solare e ora Legale resterà sempre in atto dopo che l’Italia ha depositato richiesta a Bruxelles richiedendo di mantenere intatta la situazione, lasciando tutto inalterato. Anche l’Unione Europea è scesa in campo abolendo l’obbligo del passaggio di orario per i vari Paesi membri, ma entro il prossimo anno si dovrà capire quale sistema adottare