La storia del cuoco ragusano Patrizio Cafiso oggi a Freemusic

Oggi pomeriggio sulle frequenze di RTM, nel consueto appuntamento del sabato con Freemusic dalle 18 alle 20, ospite telefonico di Luca Basile e Simona Napolitano ci sarà Patrizio Cafiso, un giovane di Ragusa che lavora in Austria, che nelle scorse ore ci ha scritto in redazione, come cuoco presso una grande catena alberghiera di Vienna e lui è uno dei tanti che a causa della pandemia si è trovato bloccato insieme ad altri amici siciliani in quella zona. Ci racconterà la sua storia oggi alle 18.30 su RTM