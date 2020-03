Il Sindaco Abbate e il grande cuore dei modicani

Voglio complimentarmi con il grande cuore dei modicani.

Dopo aver comunicato l’iniziativa della spesa solidale, sono stato interpellato da più parti su come poter partecipare attivamente integrando le risorse comunali con quelle private.

Alla luce della tante offerte di collaborazione, afferma il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, da oggi è possibile acquistare presso i supermercati convenzionati buoni spesa da 20 euro ciascuno da lasciare presso lo stesso esercizio a beneficio di chi ne farà richiesta. Il benefattore dovrà quindi chiamare il numero 3357878829 (Servizi Sociali) e comunicare le proprie generalità, l’importo devoluto e il supermercato scelto. Per fare un esempio, già oggi il titolare di un’azienda cioccolatiera ha comprato 1000 euro di buoni lasciandoli alla cassa a disposizione di tutti.

Per dare la possibilità a quanti più cittadini possibile, abbiamo deciso di riaprire le adesioni da parte di esercizi commerciali alla convenzione con il Comune di Modica. I titolari di supermercati, generi alimentari e piccoli negozi di prossimità, conclude Abbate, possono aderire inviando una mail a servizisociali@comune.modica.rg.it