Chiuso ufficio postale Scoglitti. La denuncia di Sviluppo Ibleo

“Ci hanno segnalato che, da alcuni giorni, l’ufficio postale di Scoglitti è chiuso al pubblico. Vorremmo capire la ragione di questa decisione che, in un momento così difficile come quello attuale, costringe gli utenti che hanno necessità a spostarsi sino a Vittoria”. E’ quanto evidenzia il direttivo del movimento politico Sviluppo Ibleo che si rivolge ai vertici provinciali di Poste Italiane e, per conoscenza, alla commissione straordinaria che amministra l’ente di palazzo Iacono. “Scoglitti – continua Sviluppo Ibleo – conta circa quattromila residenti. Ed è improponibile che queste persone debbano confrontarsi con una problematica del genere, facendo registrare un isolamento incomprensibile. Tra l’altro, ci riferiscono di numerose segnalazioni, lamentele e sollecitazioni al Comune e in Prefettura, a Ragusa, da parte dei cittadini che hanno messo in evidenza la questione. Pensiamo che si tratti di una situazione limite, a maggior ragione in queste settimane di emergenza sanitaria, a cui si deve porre rimedio il prima possibile. L’ufficio postale a Scoglitti va tenuto aperto, con tutte le cautele del caso, ovviamente, ma per garantire un servizio che non si può erogare a Vittoria determinando spostamenti di utenza che, in questo periodo storico, occorre assolutamente evitare”.