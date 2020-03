Confesercenti chiede controlli capillari al Mercato di Vittoria.

“L’intensificazione dei controlli al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria con l’utilizzo del termometro laser per contenere la diffusione di Covid- 19 chiesta dai Commissari straordinari del Comune di Vittoria all’Asp di Ragusa, dopo la sollecitazione della nostra associazione di categoria, è un importante risultato”. Lo dice Luigi Marchi, presidente di Confesercenti Ragusa.

“Nei giorni scorsi, avevamo raccolto l’appello dell’Associazione Concessionari Ortomercato Vittoria – continua Marchi – che avevano chiesto alle autorità competenti di adottare ogni forma di prevenzione e controllo utile a garantire il pieno e corretto espletamento delle operazioni commerciali nel rispetto della tutela della salute delle centinaia di operatori che popolano la struttura mercatale. Avevamo più volte sottolineato – dice ancora Marchi- come fosse opportuno seguire il modello del mercato di Fondi e misurare la temperatura corporea a tutti i trasportatori che quotidianamente transitano per il mercato di Fanello, considerato che vi accedono migliaia di produttori e commercianti provenienti da ogni parte d’Europa, e scongiurare così il rischio di pericolosi focolai. Da oggi, apprendiamo con soddisfazione, che quattro infermieri specializzati opereranno all’interno di appositi gazebo; due saranno i presidi, uno davanti all’accesso riservato ai produttori agricoli, l’altro in quello riservato ai commissionari e ai dipendenti delle società. Alla chiusura di tutte le attività mercatali, inoltre, verrà nuovamente effettuata l’igienizzazione dell’intera struttura. E’ fondamentale, dunque, che in un momento di grande emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo si assicuri il mantenimento della filiera, garantendo la distribuzione di beni primari per la collettività nella massima sicurezza per la salute di tutti. Ringraziamo – conclude Marchi – la triade Commissariale che ha accolto la nostra richiesta e l’Asp di Ragusa che si è adoperata per effettuare un servizio indispensabile per la collettività”.