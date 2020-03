Vestizione personale sanitario del Maggiore di Modica. VIDEO

Per il personale sanitario che ogni giorno si trova ad assistere i pazienti sospetti o positivi al Coronavirus, risulta di fondamentale importanza riuscire ad indossare e togliere in maniera scupolosa i DPI (Dispositivi di protezione individuale) per evitare il contagio. In questo video realizzato all’Ospedale Maggiore di Modica, è possibile vedere per l’appunto, le operazioni di vestizione di tutto il personale dell’area ospedaliera del nosocomio modicano, individuato come centro Hub di riferimento per i pazienti affetti da Covid-19

Operazione di vestizione e svestizione del personale sanitario Ospedale Maggiore Modica. Gepostet von Ignazio Fidone am Sonntag, 22. März 2020