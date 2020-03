Scicli. La Giunta attua sostegni per persone in difficoltà

L’amministrazione comunale di Scicli ha varato oggi un Piano straordinario di sostegno alle persone in difficoltà durante l’emergenza Coronavirus. E’ un programma di azioni e misure su più fronti alla luce della crisi economica e sociale in atto.

I cittadini si possono rivolgere all’ufficio Servizi Sociali telefonando allo 0932-932454 o al cellulare 3336136079, dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

L’obiettivo è:

-gestire i bisogni di categorie non seguite da servizi sociali o associazioni di volontariato, come lavoratori occasionali attualmente privi di reddito e che non beneficiano di ammortizzatori sociali, anziani in difficoltà, soggetti immunodepressi o particolarmente a rischio e per questo costretti all’isolamento;

– raccogliere e censire la disponibilità di aziende e privati che vogliono offrire beni di prima necessità o servizi assistenzialo o di volontariato di diversa natura.

Sono molteplici i beni e i servizi che saranno erogati secondo le esigenze valutate dagli assistenti sociali.

Il Comune continuerà a fare la sua parte a sostegno delle famiglie in difficoltà e di quanti necessitano di un supporto concreto.