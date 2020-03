Modica. Vietato uso acqua se non previa ebollizione

Vietato l’uso a scopo potabile se non previa ebollizione dell’acqua erogata da tutta la rete idrica comunale di Modica. E’ quanto ha disposto il sindaco con propria ordinanza (la n° 14661 del 26 marzo 2020) a motivo del fatto che le falde acquifere, su accertamento del personale del X-settore, in atto sono state interessate da infiltrazioni di acqua superficiale a seguito delle piogge che hanno interessato in queste ultimi giorni tutto il territorio comunale. Le opere di clorazione, peraltro, non sono state sufficienti a garantire la regolare Potabilizzazione delle acque immesse nella rete idrica comunale.

Il sindaco di Modica nella sua ordinanza ha disposto, altresì, al responsabile del servizio idrico e del servizio clorazione, di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di ripristinare la regolare erogazione di acqua potabile.