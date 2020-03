Allenamenti in conferenze call per il TeamBike Dipasquale Ragusa

All’insegna dell’hashtag #noirestiamoacasa, non si ferma l’attività del Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti Ragusa che ha avviato un nuovo tipo di allenamento. Quando si dice che la necessità aguzza l’ingegno, il presidente Giuseppe Nascondiglio e il direttore sportivo Maurizio Mezzasalma hanno creato una conference call in movimento grazie alla quale ciascun atleta, comodamente da casa propria, in sella a una bici statica, ha partecipato in maniera operativa alla lezione di gruppo che ha consentito di testare le condizioni dei vari componenti del team. “Una prima esperienza del genere – sottolinea Nascondiglio – a cui ne seguiranno molte altre, in attesa che si possa ricominciare a correre sui vari tracciati. Devo dire che l’attenzione è stata notevole e che, nonostante tutto, siamo riusciti a mettere in piedi un allenamento degno di nota”. A partecipare i bikers Lorenzo Occhipinti, Andrea Iurato, Federica Occhipinti, Gabriele Martorana, Flavio Schembari e Cristian Martorana, tutti facenti parte della squadra ragusana che, in questo modo, cerca di mantenere inalterato il proprio tono agonistico. “Abbiamo dimostrato, qualora ce ne fosse di bisogno – continua Nascondiglio – che, nonostante tutte le difficoltà, si può continuare a fare sport e lo si può fare in maniera attenta e pianificata. E’ stato molto interessante vedere all’opera i nostri atleti in questo contesto perché hanno dimostrato non solo tutto il loro attaccamento alla maglia ma anche e soprattutto la voglia di tornare protagonisti sui vari tracciati della Coppa Sicilia Xc così come era accaduto in occasione delle prime competizioni di questa stagione, quando abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. Vogliamo avere soltanto la possibilità di continuare a crescere e cercheremo di farlo, ciascuno con la propria bici, anche in questo periodo di sosta forzata”.